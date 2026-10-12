В сентябре в Лаосе начали работу Китайско-лаосский совместный центр поддержки и подготовки на военном аэродроме Бан Кеун, а также Китайско-лаосская академия авиационной дружбы. Аэродром расположен примерно в 50 километрах от столицы страны Вьентьяна, сообщает Defense News.

Подготовка пилотов

Министерство обороны Китая заявило, что две страны будут совместно содержать и использовать центр. По версии ведомства, его цель — помочь Лаосу усилить подготовку пилотов военно-воздушных сил.

Аэродром Бан Кеун недавно модернизировали; он имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2 тысячи метров. Китайское оборонное ведомство заявило, что участие страны в проекте не направлено против третьих сторон, а должно способствовать практическому военному сотрудничеству с Лаосом.

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Оценки регионального значения

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что присутствие Китая на лаосском военном аэродроме может расширить возможности Народно-освободительной армии Китая в Юго-Восточной Азии. Главный советник аналитического центра Pacific Research Center в Куала-Лумпуре О Эй Сун отметил, что Китай, стремясь к статусу великой державы, постепенно и незаметно развивает военные базы, в частности для обучения или других на первый взгляд безобидных целей.

Исследование медиаплатформы China Global South Project утверждает, что Бан Кеун обеспечит Китаю постоянное присутствие, будет способствовать закупкам китайской техники и поддержке воздушных операций НОАК. Старший научный сотрудник East-West Center Дэнни Рой предположил, что в будущем объект может стать базой передового размещения китайских самолетов и быть расширен для приема большего количества и более крупных воздушных судов.

Политолог Университета Фулбрайта во Вьетнаме Нгуен Тхань Чунг заявил, что Китай может усиливать военное присутствие в глубине материковой части Юго-Восточной Азии после установления военно-морского присутствия на камбоджийской базе Реам. Аналитик Armed Conflict Location & Event Data Project Хангью Ли считает, что Бан Кеун и Реам вместе могут образовать более широкую китайскую сеть безопасности в регионе.

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