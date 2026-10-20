Совет по конкуренции Латвии установил наличие запрещенного соглашения между девятью компаниями похоронной отрасли при проведении государственных закупок ритуальных услуг и перевозки умерших специализированным транспортом. Регулятор наложил штрафы на общую сумму 47 124,66 евро, сообщает LSM English.

Выводы регулятора

Совет по конкуренции принял решение по делу 1 октября. Оно касается SIA ABSocial, SIA Rīgas memoriālais centrs, SIA FLAMMAX, SIA KREMATORIJU APVIENĪBA, SIA RR Company, SIA Terrawood, SIA Sanitārais Transports, SIA Fungi International и SIA Nacionālais Apbedīšanas Dienests. Последняя компания прекратила существование в 2024 году, поэтому производство в отношении нее не продолжали.

По данным ведомства, участники согласовывали участие или неучастие как минимум в 13 закупках. Они обменивались коммерчески чувствительной информацией, в частности данными о ценах предложений, подавали имитационные заявки и безосновательно отзывали их. В некоторых случаях предложения от имени конкурентов готовили и подавали другие участники.

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Закупки примерно на 2 миллиона евро

Речь идет о тендерах, которые в 2020–2025 годах проводили Рижская восточная клиническая университетская больница, государственные центры социального ухода, муниципалитет Риги и Государственная полиция. Общая ожидаемая стоимость контрактов, включая закупки, которые впоследствии были приостановлены или прекращены, составила примерно 2 млн евро.

Штрафы определили в размере от 2% до 4,5% чистого оборота компаний за последний финансовый год с учетом роли каждой из них в нарушении. Регулятор также сообщил о случаях подачи заявок разных компаний с одного компьютера и IP-адреса, а также о документах других участников в тендерных предложениях.

Согласно выводу Совета по конкуренции, представитель SIA KREMATORIJU APVIENĪBA и SIA Nacionālais Apbedīšanas Dienests информировал других участников о запланированных и объявленных закупках, инициировал обсуждения их участия и координировал дальнейшие действия. Глава ведомства Иева Шмите заявила, что проблемы с конкуренцией в сфере похоронных услуг фиксировались и ранее, а единое нормативное регулирование отрасли до сих пор не введено.

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