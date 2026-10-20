В Латвии на этой неделе началась серия экспериментов и испытаний НАТО новых оборонных технологий, сообщило Министерство обороны страны. По данным LSM English, мероприятия проходят на военной базе Адажи недалеко от Риги и на недавно созданных военных полигонах Селии.

Три направления испытаний

Параллельные испытания охватывают три направления: коммуникационные решения нового поколения в рамках программы Digital Backbone Experiment 2026, развитие возможностей противодействия беспилотникам в рамках Layered Counter UAS Initiative и технологии для глубокого поражения Next Generation Targeting.

Цель DiBaX 2026 заключается в проверке цифровой инфраструктуры вместе с различными оборонными технологиями, чтобы обеспечить их эффективную и скоординированную работу во время операций НАТО. В этом году программу расширили, сосредоточившись на интеграции сенсоров и средств противодействия угрозам, в частности для их обнаружения и идентификации.

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Участие компаний из более чем 20 стран

Программа предусматривает полевые испытания, тестирование сетевой инфраструктуры и комплексные сценарии с применением сенсоров, систем связи, беспилотных систем, инструментов поддержки принятия решений и средств защиты от беспилотных летательных аппаратов.

В экспериментах участвуют почти 100 компаний оборонной промышленности из более чем 20 стран, а также представители вооруженных сил государств-союзников. DiBaX проводится в Латвии пятый год подряд. Эксперимент возглавляет Командование НАТО по трансформации в сотрудничестве с Министерством обороны Латвии, Национальными вооруженными силами и LMT Defence. DiBaX 2026 должен завершиться в конце октября мероприятием NATO FUSE, в ходе которого планируется практически протестировать и усовершенствовать новые технологические решения с участием военных и представителей оборонной промышленности.

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