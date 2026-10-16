В Латвии Latvijas dzelzceļš заключила с Центральным агентством финансов и контрактов соглашение о реализации финансируемого ЕС проекта нового железнодорожного сообщения между аэропортом Риги и Центральным вокзалом столицы. Общий объем финансирования составляет 264,18 млн евро, сообщает LSM English.

Соглашение заключили 27 августа. Latvijas dzelzceļš планирует совместно с компанией Eiropas Dzelzceļa līnijas выполнить предусмотренные проектом работы до 31 декабря 2029 года. EDzL является латвийской долей консорциума RB Rail, в который входят все три страны Балтии для строительства высокоскоростной железной дороги Rail Baltica.

Маршрут через Иманту

Проект предусматривает строительство новой ветки колеи шириной 1520 мм от станции Rail Baltica в аэропорту Риги до расположенной рядом станции Иманта. Также запланирована модернизация существующей железной дороги на участках Иманта — Центральный вокзал Риги и Центральный вокзал Риги — Огре.

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Возле новой станции Rail Baltica в аэропорту должны обустроить пассажирскую инфраструктуру и обеспечить движение поездов. Между аэропортом и центром Риги будет курсировать шаттл-поезд.

Финансирование и ширина колеи

Шаттл будет использовать существующую сеть колеи шириной 1520 мм, а не колею европейского стандарта 1435 мм, которую строят для основной линии Rail Baltica. Согласно нынешним планам, пассажирам из Эстонии и Литвы придется пересаживаться, чтобы добраться до аэропорта.

Из общей суммы 224 550 286 евро поступят из Фонда сплочения ЕС, еще 39 626 522 евро профинансирует государственный бюджет Латвии. Цель проекта также заключается в модернизации электрифицированной сети, расширении зоны электрификации, повышении безопасности движения и улучшении качества пассажирских перевозок. Он также должен способствовать развитию оборонной инфраструктуры и военной мобильности на участке от аэропорта через Центральный вокзал Риги до Огре.

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