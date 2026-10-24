24 октября в волости Лиепна Алуксненского края Латвии нашли беспилотный летательный аппарат, который, по оценке Национальных вооружённых сил Латвии, мог упасть 18 октября. Об этом сообщает LSM English.

Происхождение аппарата устанавливают

Государственная полиция подтвердила, что найденный объект является беспилотником. Расследуются его происхождение и обстоятельства инцидента. Национальные вооружённые силы также начали внутреннюю проверку, чтобы оценить обстоятельства события и принятые решения.

18 октября военные получили информацию о звуке, похожем на взрыв, в волости Лиепна. После получения информации от полиции они начали анализировать данные систем наблюдения за воздушным пространством. По результатам анализа военные получили информацию о возможном перемещении неустановленного объекта в воздушном пространстве Латвии.

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Поиски продолжались два дня

На основании полученных данных Национальные вооружённые силы вместе с полицией начали искать возможное место падения аппарата. Поиски продолжились 19 октября, а через два дня их прекратили.

Военные объяснили, что для идентификации возможной воздушной угрозы необходимо оценить данные нескольких систем наблюдения и учесть совокупность тактических обстоятельств. Информации, доступной на момент инцидента, было недостаточно, чтобы однозначно идентифицировать беспилотник и подтвердить потенциальную угрозу. Поэтому критерии для отправки предупреждения через систему мобильного оповещения не были выполнены.

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