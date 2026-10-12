Ливанское государственное Национальное информационное агентство 12 октября сообщило, что израильская ракета-перехватчик взорвалась над городом Хиам в районе Марджаюн на юге Ливана.

Запуск по подозрительной цели

Почти одновременно израильская армия заявила, что запустила перехватчик по подозрительной воздушной цели, обнаруженной в районе, где ее силы действовали на юге Ливана. Детали инцидента проверяются, сообщает Anadolu Agency.

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Сирены не включали

По данным израильских военных, сирены воздушной тревоги не включали в соответствии с действующей политикой оповещения. Инцидент произошел на фоне сохраняющейся напряженности и военной активности Израиля на юге Ливана.

Израиль и Ливан с марта ведут переговоры при посредничестве США по вопросам договоренностей в сфере безопасности вдоль границы и прекращения израильской оккупации ливанской территории. Во время переговоров израильские силы продолжали наносить удары на юге Ливана, а Бейрут требовал прекратить атаки и вывести войска.

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