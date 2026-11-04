4 ноября в Лондоне открытие крупнейшего официального магазина «Гарри Поттера» в Великобритании сопровождалось акцией протеста. Её участники выступили против взглядов писательницы Джоан Роулинг на права трансгендерных людей.

Во время акции протестующие призвали поклонников франшизы отказаться от её поддержки.

Около 16 активистов собрались возле нового магазина на Оксфорд-стрит с плакатами «Защитите жизнь трансгендерных людей» и «Прекратите финансировать стирание трансгендерной идентичности».

Протестующие скандировали лозунги в поддержку прав трансгендерных людей и обращались к посетителям, ожидавшим открытия магазина. В то же время большинство поклонников «Гарри Поттера» не реагировали на акцию и продолжали стоять в очереди.

Один из организаторов протеста, трансгендерный активист Вест, пояснил, что цель акции — привлечь внимание к влиянию публичных заявлений Роулинг.

«Учитывая влияние Джоан Роулинг на права трансгендерных людей, было бы обидно, если бы транслюди не пришли сюда, чтобы их голос был услышан», — сказал он.

Активист также высказал мнение, что популярность франшизы постепенно снижается.

«Когда „Гарри Поттер“ был на пике популярности, к магазину было бы невозможно даже приблизиться. Но франшиза теряет популярность — и на это есть веские причины», — заявил Вест.

Новый магазин расположен в торговом комплексе The Ribbon на Оксфорд-стрит. Он занимает два этажа, а его общая площадь составляет около 1950 квадратных метров.

Представители магазина заявили, что уважают право людей на мирное выражение собственных взглядов.

Протесты против писательницы связаны с её высказываниями о гендерной идентичности. Роулинг неоднократно выступала против отдельных требований движения за права трансгендерных людей, подчеркивая важность юридической защиты прав женщин на основе биологического пола. Её позиция ранее уже становилась причиной бойкотов проектов, связанных с «Гарри Поттером».

Кроме того, на 9 ноября в Лондоне запланировано включение рождественской иллюминации на Оксфорд-стрит, оформленной по мотивам «Гарри Поттера». Она станет частью рекламной кампании нового сериала HBO по романам Роулинг.

Более 11 тысяч человек подписали петицию организации Good Law Project с требованием отменить праздничное оформление. По мнению авторов обращения, такое сотрудничество принесет финансовую выгоду писательнице и может вызвать чувство неприятия среди трансгендерных жителей Лондона.

Источник: Variety.

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