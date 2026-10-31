Полиция Лондона задержала 48 человек во время демонстрации в поддержку Palestine Action — организации, запрещенной в Великобритании как террористическая. По данным Sky News, как сообщает Anadolu Agency, акция прошла в субботу возле посольства США в районе Найн-Элмс.

Задержания возле посольства США

Возле посольства собрались более 100 протестующих. Столичная полиция заявила, что большинство задержанных были задержаны за выражение поддержки запрещенной организации.

Организация Defend Our Juries, проводившая акции, сообщила, что участники должны были держать плакаты с заявлениями о несогласии с геноцидом и поддержке Palestine Action. Полиция заранее предупреждала, что выражение поддержки группе, в том числе путем демонстрации плакатов, может привести к задержанию.

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Обжалование запрета

Отдельная демонстрация в поддержку Palestine Action состоялась возле консульства США неподалеку от Холирудa в Эдинбурге. Выражение поддержки Palestine Action является правонарушением по Закону о терроризме после запрета организации в июне 2025 года.

Акции состоялись накануне рассмотрения в Верховном апелляционном суде вопроса о запрете группы, назначенного на 4 ноября. В феврале Высокий суд назвал запрет несоразмерным, однако в июне Апелляционный суд признал его законным. Представитель Министерства внутренних дел заявил, что Апелляционный суд установил причастность Palestine Action к террористическим актам, прославлению причастных к ним лиц и пропаганде насилия. По его словам, запрет не ограничивает законные протесты в поддержку палестинского дела.

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