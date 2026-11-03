Бывшая мексиканская телеведущая Инес Гомес Монт была задержана Службой иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в Майами, штат Флорида. По сообщениям СМИ, причиной стало превышение ею разрешенного срока пребывания в США по американской визе. В настоящее время Гомес Монт содержится в иммиграционном центре Broward Transitional Center в Помпано-Бич.

Как сообщает Mexico News Daily, Федеральная прокуратура Мексики подтвердила задержание 30 октября. В ведомстве заявили, что в отношении Гомес Монт в Мексике действует ордер на арест по делу о ее предполагаемом участии в налоговом мошенничестве.

Дела в Мексике

В Мексике телеведущую также разыскивают по делам о предполагаемом отмывании денег и организованной преступности. По данным источника, эти обвинения связаны со схемой использования фиктивных компаний, которая, по версии следствия, была направлена на уклонение от уплаты налогов, присвоение государственных средств и легализацию незаконно полученных денег.

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Мужа Гомес Монт, юриста Виктора Мануэля Альвареса Пугу, мексиканские следователи считают вероятным руководителем этой схемы. Издание Reforma сообщало, что супруги якобы получили 17 миллионов песо, или около 915 тысяч долларов, через схему перенаправления средств из контрактов на строительство тюрем. Их также обвиняют в предполагаемой причастности к присвоению средств по контрактам Министерства внутренних дел Мексики на 2,95 миллиарда песо.

Экстрадиция и иммиграционное дело

Гомес Монт и Альварес Пуга имеют ордера на арест в Мексике с 2021 года. Федеральная прокуратура Мексики добивается их экстрадиции из США, где супруги годами жили во Флориде. ICE задержала Альвареса Пугу в сентябре 2025 года из-за предполагаемых нарушений иммиграционных правил, однако позднее его освободили на время дальнейшего разбирательства. В этом месяце он должен предстать перед американским иммиграционным судьей.

В субботу адвокаты Гомес Монт подали ходатайство habeas corpus о ее освобождении из-под иммиграционного содержания, а также просили не переводить ее в другой центр. Федеральный судья Джеффри Кунц обязал ICE до среды обосновать необходимость дальнейшего содержания Гомес Монт, но отказался блокировать возможный перевод.

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