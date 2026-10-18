В Манчестере комитет по надзору и контролю Объединенной администрации Большого Манчестера (GMCA) проверит заем в размере 55 млн фунтов стерлингов для трех компаний, которые в конечном итоге контролирует владелец футбольного клуба Manchester City шейх Мансур бин Заид Аль Нахаян. Займы в 2017 году были предоставлены из фонда жилищных проектов, находившегося под управлением GMCA во время работы Энди Бернема мэром Большого Манчестера, сообщает The Guardian.

Займы для жилищного проекта

Финансирование предназначалось для крупного жилищного проекта Manchester Life, в рамках которого планировалось построить 6 тысяч домов. В GMCA заявили, что займы были возвращены в полном объеме. При этом администрация не раскрыла процентную ставку и не объяснила, почему компании шейха Мансура соответствовали критериям для получения такого финансирования.

Шейх Мансур бин Заид Аль Нахаян также является вице-президентом и заместителем премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов. По данным Джона Лича, с 2015 года фонд предоставил около 1 млрд фунтов 50 различным застройщикам.

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Вопросы к процедуре

Председатель комитета Джон Лич, депутат от Либеральных демократов в Манчестере, заявил BBC, что процедуру одобрения займов ранее критиковали за непрозрачность. По его словам, комитет стремится убедиться, что процесс является прозрачным.

На прошлой неделе стало известно, что Энди Бернем встречался с владельцами Manchester City на стадионе Etihad в качестве гостя клуба за несколько недель до одобрения займов. Впоследствии информация об этой встрече исчезла из публичных записей. После того как о ней стало известно, премьер-министр попросил GMCA провести ручную проверку списка встреч для обеспечения полной прозрачности.

В GMCA отметили, что решения о предоставлении займов принимались публично, а фонд был открыт для всех застройщиков, соответствовавших критериям кредитования. По данным администрации, фонд способствовал строительству 11 тысяч новых домов.

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