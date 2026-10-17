В Мексике задержан инженер, строивший тоннели для переправки наркотиков в США

В мексиканском Сапопане, штат Халиско, федеральные силы задержали Луиса Мануэля «N», известного как Эль Инхеньеро. Мексиканские власти подозревают его в проектировании и строительстве туннелей, предназначенных для переправки наркотиков картелем «Новое поколение Халиско» (CJNG) в Соединенные Штаты. Об этом сообщает The Rio Times.

Задержание в Халиско

По данным федерального Кабинета безопасности Мексики, операцию провели армия и Национальная гвардия после разведывательной работы военных. Во время задержания, как утверждают власти, были изъяты оружие, наркотики и автомобиль. Задержанного передали в прокуратуру в Гвадалахаре, где должен быть определен его процессуальный статус.

Мексиканские органы безопасности заявляют, что Эль Инхеньеро работал преимущественно в районе Тихуаны и якобы напрямую подчинялся Хуану Карлосу Валенсии Гонсалесу, известному как Эль 03 или Эль Пелон. Его называют нынешним руководителем CJNG.

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Обвинения в США

По сообщению мексиканского Кабинета безопасности, мужчину также обвиняют в Сан-Диего, штат Калифорния, в сговоре с целью незаконного оборота наркотиков. О передаче задержанного американской стороне не сообщалось.

Мексиканские власти, на которые ссылается издание, сообщают, что с 2006 года вдоль границы Калифорнии было обнаружено около 20 туннелей, большинство из них — в промышленной зоне Отай. В США CJNG внесен в список иностранных террористических организаций. Государственный департамент США предлагает вознаграждение до 25 млн долларов за информацию, которая приведет к аресту или осуждению Валенсии Гонсалеса.

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