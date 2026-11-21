В Мексике задержали Фаусто Исидро Мезу Флореса, известного под прозвищем «Эль Чапо Исидро». Он возглавляет одну из фракций бывшего картеля Синалоа и входил в десятку самых разыскиваемых преступников Федерального бюро расследований США (ФБР).

По информации источников издания, близких к мексиканскому Кабинету по вопросам безопасности, операция по задержанию была проведена в пятницу, 20 ноября, в городе Гуасаве на севере штата Синалоа. Руководство операцией осуществляли военные.

Задержание сопровождалось столкновениями и перестрелками между федеральными силами безопасности и предполагаемыми участниками преступной группировки. В регионе также были зафиксированы блокировки дорог, пожары и полеты военных вертолетов.

Насильственная ночь в Гуасаве, Синалоа Нападение на федеральные силы вызвало масштабные меры безопасности в этом районе. Сообщалось о погонях и выстрелах, в то время как жители переживали часы неопределённости. https://t.co/kPhF7ol5DR — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) 21 ноября 2026

Фаусто Исидро Меза Флорес был одним из приоритетных объектов розыска мексиканских властей и американского ФБР. Его внесли в список десяти самых разыскиваемых преступников бюро. За информацию, которая помогла бы задержать наркобарона, США предлагали вознаграждение в размере 5 млн долларов.

Меза Флорес имел опорные пункты в Гуасаве, Лос-Мочиси и нескольких населенных пунктах горной местности, в частности в Бадирагуато. Его считали одним из главных экспортеров наркотиков из штата Синалоа.

Напряженные моменты на бейсбольном стадионе! В сети появились видео того, что произошло во время матча команды «Альгодонерос» на фоне насилия, разразившегося в этом районе. Кадры демонстрируют беспокойство зрителей. https://t.co/se1E5WzS8g https://t.co/WdeidPdCoE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) 21 ноября 2026

За последние годы влияние наркобарона усилилось на фоне противостояния двух других крупных группировок картеля — семей Гусмана и Замбади. Их представители, сыновья наркобарона Хоакина «Эль Чапо» Гусмана и Исмаэля «Эль Майо» Замбады, уже около двух лет ведут между собой войну.

Пока эти группировки были сосредоточены на борьбе друг с другом, Меза Флорес расширял собственное влияние в криминальном бизнесе региона. В начале года источники, близкие к мексиканскому Кабинету по вопросам безопасности, сообщили El País, что он экспортирует больше наркотиков, чем другие группировки.

ВОЙНА В ГУАСАВЕ СЕЙЧАС Вертолёты стреляют по бронированным пикапам. Ожесточенные перестрелки в Гуасавито, на набережной и в центре. Сожженные автомобили. Пока на утренней пресс-конференции говорят о «мире» и снижении числа убийств, жители Гуасаве прячутся. Это и есть стратегия безопасности? Видео — Héctor Ponce (@HectorPonce99) 21 ноября 2026

О масштабах его деятельности свидетельствует одно из крупнейших изъятий фентанила в истории Мексики. В конце 2024 года Военно-морские силы страны обнаружили в Гуасаве более одной тонны этого наркотика.

Задержание наркобарона вызвало панику в различных районах штата Синалоа. В социальных сетях распространялись видео с горящими грузовиками и военными вертолётами, летавшими над городом.

Из-за звуков выстрелов пришлось прервать бейсбольный матч. Зрители начали покидать трибуны и прятаться в проходах стадиона. На другом видео местный репортер рассказывал о хаосе в городе, находясь между двумя автомобилями во время перестрелки.

Министерство общественной безопасности штата Синалоа сообщило о нападении на федеральных сотрудников в муниципалитете Гуасаве. Ведомство призвало жителей оставаться в безопасных местах и не пользоваться несколькими автомагистралями из-за перекрытия движения.

В частности, предупреждения касались трассы «Ла Костер», ведущей от столицы штата Кулиакана на север, а также района города Лос-Мочис. Ограничения ввели и на автомагистрали «Либре», где блокады зафиксировали в обоих направлениях.

Временный губернатор Синалоа Грасиэла Домингес подтвердила, что федеральные силы проводят операцию в центрально-северной части штата.

Она призвала жителей искать безопасные места и пообещала информировать население о дальнейшем развитии ситуации.

Об этом сообщает издание El País.

Напомним, что Франция во время встречи министров иностранных дел G7 в Париже 9–10 ноября официально запустила международную сеть для противодействия маршрутам наркотрафика через морские порты. Инициатива, которую поддерживают страны G7, охватывает 14 портов и призвана усилить обмен разведывательной информацией и координацию между таможенными, портовыми и правоохранительными структурами.

В Гдыне и Руме в Польше полицейские ликвидировали две нелегальные лаборатории по производству амфетамина. В ходе операции были изъяты жидкий амфетамин, лабораторное оборудование и химические вещества общей оценочной стоимостью на черном рынке более 1,6 млн злотых. Двое мужчин были задержаны, а суд избрал им меру пресечения в виде временного ареста.

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