Более 37 миллионов жителей Мьянмы — 68% населения — живут в многомерной бедности или находятся под риском попадания в нее. Об этом говорится в новом докладе Программы развития ООН, сообщает UN News.

Исследование «Слои лишений: многомерная бедность в Мьянме» оценивает не только доходы населения, но и доступ людей к медицинским услугам, жилью, чистой воде, санитарии и другим базовым услугам. Дефициты в сферах здравоохранения и условий жизни составляют более 80% многомерной бедности, особенно в районах, пострадавших от конфликта.

Истощение ресурсов семей

В ПРООН отметили, что семьи постепенно теряют ресурсы, которые ранее помогали им переживать потрясения: сбережения, стабильные источники дохода, доступ к услугам и сети социальной поддержки. Страна переживает макроэкономическую нестабильность, повторяющиеся стихийные бедствия и последствия разрушительного землетрясения в марте 2025 года.

Региональный директор ПРООН для Азии и Тихоокеанского региона Канни Вигнараджа заявила, что масштабы бедности подрывают человеческое развитие страны. По ее словам, война, продолжающаяся после захвата власти военными в феврале 2021 года, приводит к потерям для всего населения.

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Неравенство между регионами

Наиболее острая ситуация сложилась в штате Ракхайн на западе Мьянмы: более двух третей его жителей являются многомерно бедными, а почти треть находится в состоянии тяжелой бедности. В то же время данные по некоторым группам лиц без гражданства и перемещенных лиц, в частности этнических рохинджа, могут быть заниженными из-за ограничений на сбор информации по телефону.

Доклад также опровергает представление о преимущественно сельском характере бедности. Хотя ее уровень в регионе Янгон ниже, чем во многих охваченных конфликтом штатах, там проживает одно из наибольших количеств людей в многомерной бедности из-за уязвимости городских и пригородных домохозяйств.

Климатические риски и отток молодежи

Примерно каждое пятое домохозяйство в Мьянме сталкивается с климатическими рисками, среди которых наводнения, циклоны, засухи и оползни. По состоянию на конец августа от наводнений пострадали около 600 тысяч человек. Ситуацию также осложняют рост цен на топливо, инфляция и подорожание продуктов.

С 2021 года Мьянму могли покинуть не менее миллиона молодых людей. В ПРООН назвали это одной из крупнейших потерь человеческого капитала в новейшей истории страны, происходящей на фоне старения населения. Почти половина домохозяйств, зависящих от случайной работы, живут в многомерной бедности.

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