Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский.

Ночью воздушное пространство Польши было нарушено российским беспилотным летательным аппаратом. По словам заместителя министра обороны, дрон находился над Польшей очень недолго.

«Его наблюдали с самого начала. Я разговаривал с Оперативным командованием вооруженных сил, и вооруженные силы не приняли решение о сбивании, поскольку не хотели рисковать потерями и ущербом среди гражданского населения», — признал Павел Залевский.

«Трудно представить, что это было случайно. Мы предполагаем, что это было преднамеренное действие», — добавил он.

Залевский заверил, что если бы дрон представлял какую-либо угрозу, его «конечно, сбили бы».

За ним следили, его полет контролировали, подчеркнул заместитель министра обороны.

«Мы рассматриваем эти дроны как ударные. Дроны такого типа оснащены камерами, которые позволяют управлять ими на основе топографического анализа, но это ударные дроны, у них есть такие возможности», — пояснил Залевский.

«Всё, что влетает в польское воздушное пространство, мы рассматриваем как угрозу», — подчеркнул он в эфире радиостанции RMF 24.