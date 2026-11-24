В Минобороны Польши заявили, что Россия могла намеренно направить дрон на территорию страны
В польском министерстве обороны считают, что пересечение российским беспилотником украинско-польской границы не было случайным. В Минобороны предполагают, что дрон целенаправленно направили на польскую территорию.
Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский.
Ночью воздушное пространство Польши было нарушено российским беспилотным летательным аппаратом. По словам заместителя министра обороны, дрон находился над Польшей очень недолго.
«Его наблюдали с самого начала. Я разговаривал с Оперативным командованием вооруженных сил, и вооруженные силы не приняли решение о сбивании, поскольку не хотели рисковать потерями и ущербом среди гражданского населения», — признал Павел Залевский.
«Трудно представить, что это было случайно. Мы предполагаем, что это было преднамеренное действие», — добавил он.
Залевский заверил, что если бы дрон представлял какую-либо угрозу, его «конечно, сбили бы».
За ним следили, его полет контролировали, подчеркнул заместитель министра обороны.
«Мы рассматриваем эти дроны как ударные. Дроны такого типа оснащены камерами, которые позволяют управлять ими на основе топографического анализа, но это ударные дроны, у них есть такие возможности», — пояснил Залевский.
«Всё, что влетает в польское воздушное пространство, мы рассматриваем как угрозу», — подчеркнул он в эфире радиостанции RMF 24.
Ранее НАТО усилило патрулирование неба над Польшей самолетами радиолокационного обнаружения.
Страны НАТО решают, как реагировать на возможные «прилеты» российских ракет или дронов на территорию стран Альянса.Очередное нарушение Россией воздушного пространства Польши обсуждали одновременно на Парламентской ассамблее НАТО в Берлине и в Брюсселе — на чрезвычайном заседании Североатлантического совета НАТО.
На территории Польши обнаружили ещё больше российских ракет.