Избиратели в США во время промежуточных выборов приняли решения по 145 инициативам более чем в трёх десятках штатов. В Миссури они отклонили предложенную поправку к конституции штата, которая предусматривала новые ограничения на аборты, а также не поддержали новую схему избирательных округов в Палату представителей США.

Как сообщает France 24, отклонённая в Миссури поправка разрешала бы прерывание беременности только в случае неотложной медицинской помощи или аномалий развития плода, а также в случаях изнасилования или инцеста — до 12-й недели беременности. Она также предусматривала запрет определённых медицинских процедур для несовершеннолетних трансгендерных людей. Два года назад избиратели штата отменили действующий запрет на аборты, одобрив поправку о защите репродуктивных прав.

Защита репродуктивных прав

В Вирджинии избиратели одобрили конституционную поправку, закрепляющую фундаментальное право на репродуктивную свободу. Она гарантирует возможность аборта в течение первых двух триместров беременности, а также предусматривает право на контрацепцию и помощь в лечении бесплодия.

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В Неваде поддержали поправку о фундаментальном праве на аборт до жизнеспособности плода, которую обычно определяют после 21-й недели беременности. Инициатива уже получила первоначальное одобрение избирателей в 2024 году, однако для внесения в конституцию штата требовала повторного голосования. В то же время в Айдахо не поддержали инициативу, которая должна была закрепить право на аборт в законодательстве штата.

Округа и требования к избирателям

В Миссури республиканские законодатели в прошлом году утвердили новые границы избирательных округов в Палату представителей США, рассчитанные на получение Республиканской партией дополнительного мандата в районе Канзас-Сити. Противники реформы собрали подписи для вынесения карты округов на референдум. Новую схему применили на августовских праймериз, однако суды постановили, что в дальнейшем её можно использовать только при одобрении избирателями. На голосовании инициативу отклонили.

В Мэриленде избиратели одобрили конституционную поправку, которая может открыть путь к изменению границ избирательных округов перед выборами 2028 года. В Калифорнии и Колорадо не поддержали инициативы о новых требованиях к идентификации избирателей. В то же время аналогичные поправки одобрили в Огайо, Северной Каролине и Неваде.

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