В городе Газа в Палестине в результате израильского удара по жилой квартире возле медицинского комплекса «Аш-Шифа» погибли палестинец Акрам Яссин и его жена Дина Яссин. Еще несколько человек получили ранения, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на медицинские источники.

Обстрелы в центральной части анклава

Отдельно израильская артиллерия обстреляла районы к востоку от лагеря беженцев Бурейдж в центральной части Сектора Газа. На момент публикации сведений о погибших или раненых в результате этого обстрела не поступало.

По данным агентства, в понедельник в разных районах Сектора Газа в результате отдельных израильских атак погиб один палестинец, еще трое были ранены. Израильский беспилотник ударил по группе гражданских лиц в районе Шейх-Радван на западе города Газа: погиб мужчина, два человека получили ранения.

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Данные о жертвах

Еще один человек был ранен после того, как израильские силы открыли огонь в направлении палаток для перемещенных лиц к юго-западу от Хан-Юниса. Атаки происходят на фоне соглашения о прекращении огня, которое, по данным Anadolu Agency, действует с октября 2025 года.

Агентство со ссылкой на Министерство здравоохранения Газы сообщило, что израильские нарушения режима прекращения огня привели к гибели 1522 палестинцев и ранению еще 5421 человека. По данным Anadolu Agency, с октября 2023 года в Секторе Газа погибли более 74 тысяч палестинцев, а более 175 тысяч были ранены; также было повреждено около 90% гражданской инфраструктуры.

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