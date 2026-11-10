В Молдове планируют вводить наказание до 10 лет за хакерские атаки на инфраструктуру

Правительственные структуры Молдовы подготовили комплексные поправки к Уголовному кодексу страны, направленные на существенное ужесточение наказаний за преступления в сфере высоких технологий. Согласно документу, максимальное наказание за кибератаки на объекты критической инфраструктуры, преступления, совершенные в составе организованных групп или повлекшие особо крупный ущерб, составит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Законопроект расширяет перечень правонарушений и предусматривает уголовную ответственность за несанкционированное изменение, удаление, блокирование компьютерных данных, а также за незаконный оборот информации с ограниченным доступом.

За эти действия физическим лицам предусмотрены штрафы от 850 до 1 350 условных единиц ($2,41–3,83 тыс. / 42,5–67,5 тыс. леев) или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. За использование специальных программ или кодов для поражения двух и более систем юридическим лицам грозят штрафы от 4 до 7 тысяч условных единиц ($11,36–19,88 тыс.) или полная ликвидация. За атаки непосредственно на критическую инфраструктуру юридические лица подлежат ликвидации с наложением штрафа от 10 до 30 тысяч условных единиц ($28,4–85,2 тыс.).

Также криминализируется изготовление, покупка и распространение средств несанкционированного доступа к компьютерным системам. В целях оперативного реагирования и международного взаимодействия законопроект предусматривает создание круглосуточных контактных пунктов при МВД и Генеральной прокуратуре Молдовы. Официальное рассмотрение документа правительством Молдовы запланировано на 12 ноября.

Источник: Издание Logos-Press.

Президент Молдовы Майя Санду созвала 29 октября заседание Совета безопасности страны в связи с масштабной кибератакой на государственные цифровые сервисы. По предварительным данным, персональные данные около 750 тысяч граждан могли попасть в руки злоумышленников.

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