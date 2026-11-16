В Москве призывникам предлагают контракты в войсках беспилотных систем вместо срочной службы

В российской столице начали предлагать призывникам подписать контракт сроком на один год для службы в войсках беспилотных систем в качестве альтернативы прохождению обычной срочной службы.

По словам московского военкома Максима Локтева, такой контракт засчитывается как прохождение призыва, а новобранцев пытаются заинтересовать еще на сборных пунктах, давая им возможность попробовать управлять дронами. При наборе на должности операторов, инженеров и техников БПЛА приоритет отдается кандидатам с опытом работы в сфере ИТ, электроники, радиотехники и авиамоделизма.

О создании войск беспилотных систем Минобороны РФ объявило в ноябре 2025 года, сделав главную ставку на молодежь. К вербовке привлекли сотни учебных заведений по всей России, включая ведущие университеты — по данным источников Faridaily, их руководству поставили задачу привлечь к службе не менее 2% студентов. В университетах молодым людям обещают денежные выплаты, бесплатное обучение, ограниченный одним годом срок службы и уверяют, что они будут находиться вдали от линии фронта.

Однако на практике обещания расходятся с реальностью: указ Владимира Путина предусматривает автоматическое продление действия контрактов на период мобилизации, а правозащитники указывают на риск перевода таких военнослужащих в штурмовые подразделения на войне против Украины.

В частности, BBC ранее сообщала о гибели трёх российских студентов через несколько месяцев после подписания контракта на должности операторов БПЛА, причём одного из них — 18-летнего Владислава Горбунова — сначала отправили именно в штурмовую роту. В целом российское военное ведомство планирует набрать в ВВС около 80 тыс. человек до конца 2026 года, хотя за первое полугодие удалось привлечь лишь 8 тыс.

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