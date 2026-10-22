На XII Московском международном форуме «Религия и мир» заявили, что фотография погибшего военнослужащего ультраправой бригады «Эспаньола» якобы покрылась мелкими каплями жидкости.

По его словам, речь идет о фотографии бойца с позывным «Казак», которую разместили в офисе подразделения в Москве.

Костенко решил поделиться этой историей в конце своего выступления на открытии форума. Он заявил, что фотография погибшего военного якобы покрылась мелкими капельками, которые он назвал мироточением.

«Я вчера получил фотографию, на которой изображен наш боец, его позывной — «Казак». Он из батальона «Эспаньола». Он погиб, увлекая за собой дрон от своих товарищей, совершил героический поступок. Таких случаев сейчас много на войне. Он погиб. Остались жена и ребенок. Но что важно — эта фотография размещена в офисе этого батальона в Москве. Так вот, фотография — она замироточила, она покрылась мелкими каплями мира», — заявил Костенко.

По его словам, этот случай является «свидетельством Божьего присутствия в нашем мире прямо сейчас, здесь».

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В то же время публичных подтверждений происхождения капель на фотографии и обстоятельств этого явления не приведено.

Ранее Борис Костенко работал генеральным директором российского телеканала «Спас». В настоящее время он является советником государственного секретаря Союзного государства России и Беларуси Сергея Глазьева.

«Эспаньола» — сформированная после начала полномасштабного вторжения России в Украину бригада, в которую вошли представители ультраправых футбольных фанатских группировок.

По сообщениям, бойцы этого подразделения участвовали в штурме «Азовстали» и Мариуполя, боях за Угледар и обороне Клещеевки, а также в боевых действиях за Авдеевку и Часов Яр.

В декабре прошлого года прощание с командиром подразделения Сергеем Орловым состоялось в храме Христа Спасителя в Москве.

Военнослужащий Вадим Казак, служивший в бригаде «Эспаньола», погиб в сентябре 2024 года под Часовым Яром.

Московский международный форум «Религия и мир» проводится с 2013 года. Его организатором является Союз содействия сохранению традиционных ценностей «Христианский мир» при поддержке Управления президента России по внутренней политике, Министерства науки и высшего образования РФ и правительства Москвы.

Об этом во время открытия мероприятия рассказал бывший генеральный директор телеканала «Спас» Борис Костенко.

Напомним, ранее скончался командир 88-й отдельной диверсионно-разведывательной бригады РФ «Эспаньола» Станислав Орлов, известный участием в боевых действиях против Украины и заявлениями о «законных целях» среди украинских гражданских лиц.

В аннексированном Севастополе 4 декабря был убит Станислав Орлов по позывному «Испанец» — командир бригады «Эспаньола», сформированной из ультраправых футбольных фанатов для участия в войне против Украины.

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