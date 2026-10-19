В японском городе Нагоя официально открылись Азиатские параигры 2026 года — первые такие соревнования, проходящие в Японии. Церемония открытия состоялась в воскресенье на стадионе Paloma Mizuho. В турнире планируется участие около 3 тысяч спортсменов из 45 стран и регионов.

Участие японской команды

В состав японской делегации вошли примерно 280 спортсменов. Император Японии Нарухито объявил Азиатские параигры Айти—Нагоя открытыми. На церемонии также присутствовали наследный принц Акисино, являющийся почетным президентом Игр, и наследная принцесса Кико.

Финальными факелоносцами стали японская горнолыжница-паралимпийка Момока Мураока и другие участники. Клятву спортсменов принесли японский теннисист на колясках Токито Ода и другие спортсмены, сообщает The Japan Times.

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18 видов спорта

После завершения Азиатских игр 4 октября участники параигр будут соревноваться в 18 видах спорта в префектуре Айти и соседней префектуре Сидзуока. Соревнования продлятся до субботы.

Сборная Японии намерена превзойти свой лучший результат по количеству медалей — 198 наград, завоеванных на Играх 2018 года в Джакарте. Азиатские параигры являются преемниками Дальневосточных и Южнотихоокеанских игр для людей с инвалидностью FESPIC. Первые соревнования FESPIC прошли в японской префектуре Оита в 1975 году, а первые Азиатские параигры состоялись в 2010 году. Нынешний турнир является пятым в истории.

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