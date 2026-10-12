В центральном Непале внезапное наводнение в воскресенье смыло около 45 домов в районе Горкха. По меньшей мере пять человек считаются пропавшими без вести, сообщает The Japan Times со ссылкой на представителей властей.

Оползень перекрыл реку

Глава национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Дхарам Радж Упрети заявил, что сухой оползень перекрыл реку, а затем вода прорвала образовавшийся затор и вызвала наводнение. На видео, распространявшихся в интернете, виден темный поток воды с обломками, мчащийся через холмы района Горкха.

Наводнение также повредило три гидроэнергетических объекта и четыре моста. По данным агентства, из пострадавших районов спасли по меньшей мере 82 человека, среди которых девять иностранцев.

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Эвакуация жителей

Для поисково-спасательных работ и эвакуации задействовали четыре вертолета, поскольку уровень воды в реке Будхи-Гандаки продолжал повышаться. Ранее власти призвали жителей отойти от реки в более безопасные места.

Местная чиновница муниципалитета Чумнубри Лакшми Гурунг рассказала, что ее дом разрушен и электричества нет. По ее словам, новое наводнение напоминало предыдущее разрушительное стихийное бедствие, однако жертв в населенном пункте не было.

В конце сентября сильные дожди уже вызвали в Непале наводнения и оползни, в результате которых погибли по меньшей мере 21 человек. Международный центр комплексного развития горных регионов в Катманду заявил, что нынешнее событие демонстрирует различные опасности, способные вызывать разрушительные наводнения в гималайских речных системах.

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