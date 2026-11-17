Нидерландская компания Peja Group отказалась от срочного судебного иска против почетного консула Украины Карела Бургера Дирвена. Ранее фирма обвиняла его в распространении якобы клеветнических утверждений о ее деловых связях с Россией.

Компания отказалась от судебного разбирательства после того, как почетный консул обнародовал информацию о деятельности ее дочерней структуры на российском рынке и призвал прекратить там работу.

В комментарии «Укринформу» Дирвен подчеркнул, что «компании, которые ведут бизнес с Россией или работают на ее территории, финансируют военную машину Путина. Это абсолютно неприемлемо. Мы выявим все такие компании. Им не удастся скрыться, и мы привлечём их к ответственности! Украину не обманешь — ни из Арнема, ни из зала суда в Амстердаме, ни из любого другого места, где они будут пытаться спрятаться. Мы будем называть их имена и добиваться ответственности. Я чту защитников. Это самое меньшее, что я могу сделать для храбрых женщин и мужчин, которые борются».

Он также заявил, что компания не решилась на публичное судебное разбирательство, а теперь объясняет отзыв иска тем, что дело якобы слишком сложное для упрощенного производства. В то же время, по его словам, юристы компании не исключают возможности нового, полномасштабного судебного процесса против него.

«Не дайте себя обмануть: это откровенная тактика запугивания с их стороны», — заявил почетный консул.

По его словам, причиной иска стали его посты в соцсетях.

«Почему в Арнеме возникла такая паника? В сентябре я опубликовал в своих социальных сетях призыв к нидерландским компаниям — отказаться от участия в сельскохозяйственной выставке в Москве. Ведь во время войны не может быть никаких дел», — говорит почетный консул.

Он привел четыре факта, которые, по его словам, свидетельствуют о продолжении деятельности компании на российском рынке и ее связях с местными предприятиями.

В частности, Дирвен заявил, что российская дочерняя компания имеет сертификат официального поставщика для российской государственной компании «Газпром нефть». Также, по его словам, руководство в Арнеме контролирует производство через совместное предприятие в Китае, откуда электродвигатели поставляются в Россию.

Он сообщил, что перед отзывом иска компании требовали удалить его посты, опубликовать опровержение, которое должно было оставаться на видном месте в течение шести месяцев, а также выплачивать штраф в размере 10 тыс. евро за каждый день невыполнения требований. Он назвал эти требования примером стратегического судебного иска, направленного на подавление публичной критики.

Почетный консул также обратился к членам Второй палаты парламента Нидерландов с призывом обеспечить строгое соблюдение санкционной политики и прекратить поставки в Россию товаров, которые могут использоваться её военно-промышленным комплексом, в частности промышленных электродвигателей.

По данным Дирвена, нидерландская компания Omec Motors владеет 60% российской компании Omec Motors RUS, которая работает в сфере производства электродвигателей.

Отдельно он призвал руководство компании в Арнеме взять на себя ответственность, закрыть офис продаж в России и прекратить поставки продукции через совместное предприятие в Китае.

Дирвен отмечает, что, по словам российского директора Omec Motors RUS, компания нужна военно-промышленному комплексу для производства дронов. Он также сообщил, что в Турции открыта международная торговая компания, а в настоящее время формируется представительство для работы с Ираном. Эти заявления вызвали серьезную обеспокоенность у Дирвена, который призвал Peja Group прекратить любое сотрудничество с Россией и ведение бизнеса на ее территории.

Стоит отметить, что в поддержку почетного консула Украины в Нидерландах в Амстердам прибыли многочисленные украинские ветераны, в частности военные, потерявшие конечности в результате боевых ранений.

«Я пришел сегодня в суд как украинский военный, прошедший войну и хорошо знающий, какой ценой дается борьба за свободу Украины. Меня возмущает, что Peja Group продолжает вести бизнес в России и поставлять комплектующие для дронов, которые используются для атак на украинские города и мирных жителей. Я убежден, что европейский бизнес несет не только экономическую, но и моральную ответственность за свои решения. Невозможно провозглашать европейские ценности, одновременно зарабатывая на сотрудничестве с государством-агрессором, оружие которого убивает украинцев. Сегодня я здесь, чтобы поддержать Украину, потребовать ответственности от бизнеса и напомнить: нейтральной позиции, когда речь идет о войне и человеческих жизнях, не существует», — подчеркнул ветеран Олег Сморчков.

Источник: Укринформ

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