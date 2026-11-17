В Нидерландах часть заключённых будут освобождать досрочно из-за нехватки мест в исправительных учреждениях. Некоторые осуждённые смогут выйти на свободу на срок до четырёх недель раньше.

«Из-за нехватки мест в тюрьмах заключенных могут отпускать домой на срок до четырех недель раньше. Государственный секретарь Министерства юстиции Нидерландов Клаудия ван Брюгген заявила, что вынуждена пойти на такой шаг, хотя ранее уже допускала такую возможность», — говорится в сообщении.

По словам государственного секретаря Министерства юстиции Нидерландов Клаудии ван Брюгген, нововведение будет распространяться на мужчин, осужденных к лишению свободы на срок до двух лет.

Ван Брюгген пояснила, что власти вынуждены прибегнуть к такому решению из-за растущей нагрузки на пенитенциарную систему.

Проблема переполненности исправительных учреждений в стране возникла не впервые. Еще в конце 2024 года предшественница Клаудии ван Брюгген на посту государственного секретаря Ингрид Кунради заявила о критической нехватке мест в тюрьмах.

Тогда она подготовила план, который предусматривал возможность освобождения заключенных на две недели раньше установленного срока.

Нынешнее решение предусматривает увеличение этого срока: часть осужденных теперь могут отпускать домой на четыре недели раньше.

Об этом сообщает нидерландское издание NU.nl.

Напомним, недавно полиция задержала от 150 до 200 активистов, проникших на строительную площадку центра обработки данных Microsoft в Амстердаме. Сотни людей вышли на протест против реализации проекта, а задержанным вменяют незаконное проникновение на чужую территорию.

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