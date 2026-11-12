В Нидерландах обнаружили мертвой 16-летнюю украинку, которая пропала после похода в магазин

В среду, 11 ноября, в нидерландском городе Воркум провинции Фрисландия обнаружили тело 16-летней гражданки Украины Алины Алексеевой, которую ранее объявили в розыск. Девушку обнаружили без признаков жизни в водоеме возле улицы Долтевал (Doltewâl), недалеко от места, где её видели в последний раз.

Для поисков подростка полиция задействовала вертолёт и подводный дрон, с помощью которых обследовали территорию провинции Фрисландия.

Несовершеннолетняя украинка пропала вечером в понедельник, 9 ноября, когда отправилась в магазин и не вернулась домой. В последний раз её видели около 21:00 на улице Долтевал в Воркуме, после чего полиция распространила ориентировку с описанием внешности и одежды пропавшей.

Поисковая операция длилась два дня с привлечением значительных ресурсов: территорию осматривали с воздуха с помощью полицейского вертолета, а утром 11 ноября к работам подключили многочисленные экстренные службы и специальный подводный дрон. В среду днём тело Алины извлекли из воды.

В настоящее время нидерландские следователи продолжают устанавливать точные причины и обстоятельства гибели несовершеннолетней украинки. В то же время в полиции официально заявили, что при первичном осмотре никаких признаков насильственной смерти или уголовного преступления обнаружено не было.

Об этом сообщается со ссылкой на Hart van Nederland.

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