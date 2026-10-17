В Нигерии сообщили о задержании Файсала Майны — сына бывшего главы расформированной Рабочей группы по реформе пенсионной системы Абдулрашида Майны. По данным Premium Times Nigeria, которое ссылается на TheCable, он скрывался с 2020 года после того, как, по версии следствия, нарушил условия залога и покинул страну.

Сообщение о задержании

TheCable сообщило, что Файсала Майну задержала Служба государственной безопасности Нигерии — SSS, также известная как DSS, — и передала Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC). По словам неназванного источника издания, задержание якобы произошло после получения информации о тайном возвращении Майны в Нигерию.

По информации TheCable, сотрудники SSS выследили Майну в районе Карсана в Абудже, а затем передали его EFCC. Медийное подразделение SSS и представитель EFCC не ответили на запросы Premium Times Nigeria по этому делу на момент публикации.

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Приговор по делу об отмывании денег

В 2020 году EFCC предъявила Файсалу Майне обвинения по трем пунктам, связанным с отмыванием денег. Ему предоставили залог, однако, по данным издания, он якобы нарушил его условия и выехал из страны. Судебное разбирательство продолжилось в его отсутствие, и в октябре 2021 года Федеральный высокий суд в Абудже приговорил его к 14 годам лишения свободы.

Суд установил, что Файсал Майна использовал фиктивный счет в United Bank for Africa, через который его отец, согласно выводу суда, отмыл 58,1 млн найр. Средства поступали на счет, открытый на имя Alhaji Faisal Farm 2, а затем снимались Файсалом Майной и его отцом в период с октября 2013 года по июнь 2019 года.

В ноябре 2022 года Апелляционный суд оставил обвинительный приговор в силе, но сократил срок наказания с 14 до семи лет. Суд отметил, что лицу, осужденному впервые, не следовало назначать максимальное наказание.

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