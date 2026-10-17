В Нигерии военная операция способствовала закрытию незаконного золотого рудника Кила в национальном парке Гашака-Гумти. По данным Mongabay, участок покинули более 4 тысяч старателей.

Исполнительный директор природоохранной организации Africa Nature Investors Foundation (ANI) Тунде Моракиньо заявил, что до прибытия нигерийских военных в июле 2026 года старатели уже покинули место добычи. По его словам, во время операции не стреляли, а бульдозеры засыпали ямы и шахты. ANI помогает государству управлять парком.

Давление на национальный парк

Национальный парк Гашака-Гумти, созданный в 1991 году, расположен в штатах Адамава и Тараба возле границы с Камеруном и занимает 6 731 квадратный километр. Это крупнейший национальный парк Нигерии, где обитает находящийся под угрозой исчезновения нигерийско-камерунский шимпанзе Pan troglodytes ellioti. В парке также произрастает более тысячи видов растений и насчитываются сотни видов птиц и бабочек.

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Глава Национальной службы парков Нигерии Ибрагим Муса Гони назвал незаконную добычу все большей угрозой для природоохранных территорий. Он подтвердил гибель двух рейнджеров в Гашака-Гумти в 2025 году и сообщил, что еще один в том же году был ранен ножом. Моракиньо утверждал, что к торговле золотом могли быть причастны финансисты с политическими связями и вооруженные группировки, однако Mongabay не смог независимо проверить эти утверждения и обстоятельства гибели рейнджеров.

Необходимость альтернативного заработка

Бывшие старатели и жители Килы рассказали Mongabay, что добыча золота была источником дохода не только для работников рудника, но и для торговцев, продавцов еды и других жителей. После закрытия часть людей начала перевозить пассажиров на мотоциклах, другие отправились на новые места добычи в Нигерии или соседнем Камеруне.

Гони признал, что старатели могут вернуться в парк. Рейнджеры контролируют район Килы и прилегающие буферные зоны, получая информацию от местных добровольческих групп. ANI заявляет, что содержит более 180 рейнджеров, поддерживает земледелие, животноводство, микрофинансирование и образование, а также строит школу в Киле. В то же время конкретный план перехода жителей Килы к альтернативным источникам дохода с определенными финансированием и сроками не был представлен.

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