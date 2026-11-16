Задержали баскетболиста из США, который в двух чемоданах вез 34 кг каннабиса - BBC News
В аэропорту Лагоса в Нигерии задержали 28-летнего профессионального баскетболиста из США. В двух его зарегистрированных чемоданах обнаружили 33,95 кг каннабиса, сообщает BBC News со ссылкой на Национальное агентство Нигерии по контролю за наркотиками (NDLEA).
NDLEA идентифицировало задержанного как Greene Da'monte Khiree — гражданина США из штата Джорджия. По данным агентства, он прибыл в Нигерию из Таиланда транзитом через Объединенные Арабские Эмираты.
Обстоятельства задержания
В заявлении, опубликованном в воскресенье, NDLEA сообщило, что мужчину задержали в среду. По версии ведомства, сотрудники аэропорта заметили, что он оставил два зарегистрированных чемодана и пытался покинуть аэропорт только с ручной кладью.
Агентство заявило, что на чемоданах было указано имя задержанного. В них якобы находились 32 пакета разновидности каннабиса, известной как Loud, которую NDLEA назвало сильной. Также, по данным ведомства, в багаже нашли устройство для отслеживания.
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Данные агентства и реестра FIBA
NDLEA заявило, что проверка телефона задержанного указала на его осведомленность и возможную причастность к незаконному обороту наркотиков. По данным агентства, мужчина сказал, что играл в профессиональный баскетбол в Таиланде и приехал в Нигерию, чтобы «строить связи» для карьеры.
Публично он не комментировал эти утверждения. В реестре Международной федерации баскетбола (FIBA) есть игрок по имени Damonte Greene, последнее указанное появление которого — на турнире Phuket Elite Cup в Таиланде 26 сентября.
По данным ООН, Нигерия, которую ранее преимущественно считали транзитным пунктом наркотрафика, все больше становится производителем, потребителем и распространителем незаконных наркотиков.