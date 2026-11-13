Немецкая партия «Альтернатива для Германии» (AfD) планирует выдвинуть бывшего футболиста Томаса Бертольда кандидатом на пост федерального президента. Об этом сообщает Tagesschau со ссылкой на информацию столичного бюро ARD.

Кандидатуру официально должны обсудить и утвердить в субботу на конференции федерального правления AfD с участием руководителей земельных отделений партии. Ранее сообщалось, что кандидатом будет «человек из середины общества».

Выборы 30 января

Выдвижение AfD собственного претендента имеет преимущественно символическое значение. Федеральное собрание Германии, которое избирает главу государства, соберется 30 января. По данным Tagesschau, наибольшие шансы получить большинство имеет политик Христианско-социального союза Ильзе Айгнер, выдвинутая союзом ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии. Она может сменить на посту Франка-Вальтера Штайнмайера.

На предыдущих выборах федерального президента в 2022 году AfD выдвигала бывшего руководителя объединения Werte-Union Макса Отте. После этого его исключили из Христианско-демократического союза.

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Карьера Бертольда

Томас Бертольд родился в 1964 году. Защитник играл, в частности, за франкфуртский «Айнтрахт», «Баварию» и «Штутгарт», провел 62 матча за национальную сборную Германии и в 1990 году стал чемпионом мира в Италии. После завершения игровой карьеры он работал менеджером дюссельдорфской «Фортуны» и футбольным экспертом для нескольких СМИ.

Во время пандемии COVID-19 Бертольд публично критиковал действовавшие тогда ограничения, называя их в 2020 году «совершенно чрезмерными». На мероприятии «Querdenken 711» в Штутгарте он заявил, что его доверие к политическому руководству опустилось «ниже нуля».

Политик Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер резко раскритиковал возможное выдвижение Бертольда. В то же время он отметил, что положительно оценивает привлечение известных спортсменов после завершения карьеры к общественной и волонтерской деятельности.

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