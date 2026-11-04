Фотографии полярного сияния, сделанные над Германией в мае 2024 года, помогли исследователям лучше понять ранее неописанное явление красного свечения в небе. Об этом сообщает Der Spiegel.

Снимки из Нижней Саксонии

Для исследования использовали впечатляющие снимки, сделанные в Германии, в частности в федеральной земле Нижняя Саксония. На одной из фотографий полярного сияния над Брауншвейгом видны отчетливые яркие полосы в небе. Подпись к изображению также идентифицирует это явление как полярное сияние над городом.

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По данным издания, эти изображения дали новые подсказки относительно возникновения красных полярных сияний. Der Spiegel называет исследуемое свечение феноменом, который ранее не был описан. Именно фотографии, полученные во время явления в мае 2024 года, помогли уточнить его понимание.

Участие фотографов-любителей

Der Spiegel сообщает, что к дальнейшим исследованиям должны присоединиться фотографы-любители. Их снимки могут стать материалом для изучения подобных проявлений полярного сияния.

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