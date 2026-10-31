31 октября в 34 городах Германии, в частности в Берлине, Франкфурте и Мюнхене, запланированы молодежные демонстрации. Организаторы движения Gen Z regelt заявили, что ожидают участия более 160 тысяч человек. Участники выступают за большее финансирование образования и более низкую стоимость жизни, а также против обязательной военной службы.

Как сообщает Channel NewsAsia, акции пройдут одновременно с празднованием Хэллоуина. Немецкие власти ожидают, что демонстрации в основном будут мирными, однако предупреждают о возможных попытках экстремистских групп использовать движение для мобилизации сторонников.

Требования участников

Организаторы заявляют, что молодые люди испытывают все большее давление из-за роста расходов. Восемнадцатилетний Стив, который должен был выступить на митинге в Мюнхене, сказал, что правительство канцлера Фридриха Мерца не ответило на обеспокоенность молодежи, а вместо этого продолжает сокращения и возлагает на нее дополнительное бремя.

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По его словам, участники будут продолжать пользоваться правом на собрания, пока правительство не перестанет их игнорировать. Протесты происходят на фоне попыток Германии восстановить экономический рост, а также усиления давления на пенсионную систему и государственные услуги из-за выхода поколения беби-бумеров на пенсию и сокращения населения трудоспособного возраста.

Меры безопасности

В Берлине некоторые предприятия на престижном торговом бульваре Курфюрстендамм закрепили на окнах деревянные щиты и планировали завершить работу раньше из-за опасений возможных беспорядков. Министр внутренних дел земли Гессен Роман Позек заявил, что Франция не должна быть примером в контексте грабежей, поджогов и нападений на полицию во время протестов.

В то же время общенациональная организация школьников Германии BSK дистанцировалась от Gen Z regelt, но подчеркнула, что обеспокоенность учащихся обоснованна. Организация планирует провести отдельный день протестов 20 ноября.

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