Парламент немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт в среду, 14 октября, принял резолюцию с призывом прекратить военную и финансовую помощь Украине, оставив лишь гуманитарную поддержку.

Документ также содержит призыв отменить экономические санкции против России и добиваться нейтрального статуса Украины. Как отмечается, представители двух партий добились принятия резолюции, которая предусматривает не только прекращение поставок оружия Киеву, но и пересмотр отношений с Москвой.

Документ под названием «Мирные переговоры вместо расширения войны в Украине» совместно внесли ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдН) и левопопулистский «Союз социальной справедливости и экономического здравого смысла» (BSW).

Представители этих политических сил, имеющие большинство в земельном парламенте, поддержали резолюцию во время голосования. В то же время депутаты Христианско-демократического союза (ХДС), Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «Зелёных» и Левой партии выступили против документа.

Решение регионального парламента не означает автоматического прекращения военной помощи Украине со стороны Германии. Резолюция носит политический характер и содержит призыв к правительству земли продвигать соответствующие предложения на федеральном уровне.

В тексте резолюции авторы документа призвали прекратить финансовую поддержку Украины во всех сферах, кроме гуманитарной помощи.

Отдельным требованием стало приостановление поставок вооружения украинским военным. «Финансовую поддержку Украины необходимо немедленно прекратить в той части, которая выходит за рамки гуманитарной помощи. Поставки оружия Украине должны быть приостановлены. Дополнительное вооружение лишь затягивает войну и повышает риск дальнейшей эскалации», — говорится в документе.

Представители АдН и BSW заявили, что действующая политика поддержки Украины и экономического давления на Россию якобы потерпела неудачу. По мнению авторов резолюции, продолжение финансовой помощи Киеву, поставки вооружения и сохранение санкций не способствуют завершению войны.

Поэтому депутаты предложили изменить подход Германии к российско-украинской войне и сосредоточиться на продвижении переговорного процесса.

В частности, земельный парламент призвал правительство Саксонии-Анхальт использовать все доступные политические возможности для реализации этих требований.

Одним из предложенных механизмов стала инициатива в Бундесрате — органе представительства федеральных земель Германии, участвующем в законодательном процессе на общегосударственном уровне.

Отдельный раздел резолюции был посвящен условиям возможного завершения войны. Авторы документа призвали к немедленному прекращению огня и началу мирных переговоров с Россией.

В то же время они предложили увязать возможное урегулирование с восстановлением экономических отношений между Берлином и Москвой. «Необходимы немедленное прекращение огня и начало мирных переговоров с Россией. В рамках соглашения о прекращении огня должна произойти нормализация экономических отношений между Германией и Россией. Экономические санкции против России должны быть немедленно отменены», — отмечается в резолюции.

Кроме того, документ содержит требование добиваться нейтрального статуса Украины как одного из элементов долгосрочного мирного урегулирования.

Об этом сообщается со ссылкой на официальное сообщение ландтага и текст принятой резолюции.

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