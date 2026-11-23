Призывы России вернуться к архитектуре НАТО в том виде, в каком она существовала в 1997 году, несерьезны. Ведь по такой логике Москва должна была бы вернуть Украине оккупированные Крым и Донбасс.

Вадефуль высмеял РФ

По словам главы МИД Германии Йоханна Вадефуля, Россия не готова отказаться от захваченных украинских территорий, поэтому ее требования о возвращении НАТО к прежним границам не имеют смысла.

Он также подчеркнул, что у Европы уже есть сформированная архитектура безопасности, основы которой заложены

Хельсинкским заключительным актом 1975 года,

Парижской хартией,

Будапештским меморандумом.

Он подчеркнул, что Россия должна соблюдать взятые на себя международно-правовые обязательства.

«Они должны соблюдать эти правовые рамки, которые сами подписали. Именно это является основой европейской безопасности, и мы всегда будем её защищать», — подчеркнул министр.

Укрепление обороны Европы

Вадефуль говорит, что странам Европы придется выстраивать собственную безопасность в условиях противостояния с Россией.

«К сожалению, мы должны признать, что мир и стабильность в Европе мы будем иметь только вопреки России, а не вместе с Россией. Это наш трезвый анализ», — заявил он.

По словам министра, именно поэтому государства НАТО должны укреплять Альянс и собственный оборонный потенциал.

Отдельно Вадефуль выразил солидарность с Польшей на фоне российских провокаций. Он уверен, что союзники по НАТО готовы защищать свою территорию.

«Мы всегда будем защищать каждый сантиметр территории НАТО. Это абсолютно понятно. Поэтому, господин Путин, не заблуждайтесь. Мы — оборонительный Альянс, но мы готовы защищать себя, наши страны и наш Альянс», — заявил он.

Об этом сообщается со ссылкой на заявление федерального министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля во время Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине, передает «Укринформ».

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