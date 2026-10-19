В Германии автоконцерн Volkswagen может заморозить зарплаты для 660 тыс. работников по всему миру до 2030 года. О таких планах заявил Глобальный совет работников компании, который, по его словам, получил внутреннюю информацию о намерениях правления, сообщает TimesLIVE.

Позиция компании и профсоюза

Volkswagen отказался комментировать эту информацию. Представитель компании отметил, что новый раунд переговоров позднее на этой неделе станет площадкой для обсуждения любых предложений относительно расходов на оплату труда.

Глобальный совет работников назвал подход руководства абсурдным и заявил, что ожидает серьезного сопротивления реализации плана, который считает малореалистичным. Представитель немецкого профсоюза IG Metall подчеркнул, что вопросы оплаты труда в Volkswagen должны решаться за столом переговоров, а не распоряжением правления.

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Возможные сокращения

По данным Süddeutsche Zeitung, которая ранее сообщила об этой инициативе со ссылкой на внутренние документы, отсутствие повышения зарплат с учетом инфляции может означать для затронутых работников потерю около 10% дохода.

Газета также сообщила, что новые глобальные правила управления, которые должны вступить в силу в четвертом квартале, предусматривают сокращение переменной части оплаты труда, специальных выплат, льгот и рабочих мест. Отношения между Volkswagen и представителями работников ухудшились в последние месяцы на фоне самой радикальной реструктуризации в истории немецкой автомобильной группы, которую проводит генеральный директор Оливер Блуме.

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