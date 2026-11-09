Аукционный дом Christie’s в Нью-Йорке в январе выставит на торги рукописный финальный вариант речи Мартина Лютера Кинга-младшего I Have a Dream, произнесенной в 1963 году. Документ, который аукционный дом называет единственным известным рукописным финальным полным вариантом речи, оценивается более чем в 10 млн долларов, сообщает The Guardian.

Семь страниц с правками

Рукопись состоит из семи желтых листов, написанных синими чернилами. На страницах есть исправления и зачеркнутые фрагменты, которые, по оценке Christie’s, позволяют проследить процесс работы Кинга над текстом.

По данным аукционного дома, Кинг завершил рукопись в ранние часы 28 августа 1963 года в отеле Willard в Вашингтоне. Он стремился ограничить выступление пятью минутами и работал над формулировками после обсуждений с советниками, среди которых был его спичрайтер Эдвард Т. Клейтон.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Документ нашли в ящике

Вдова Клейтона Ксернона обнаружила рукопись в ящике его стола в конце 1990-х годов, однако тогда не знала, что это единственный известный финальный вариант, и вернула документ на место. В 2024 году она нашла его снова, после чего эксперты установили уникальность рукописи.

В этом варианте нет слов I Have a Dream. Christie’s заявил, что Кинг спонтанно добавил эту фразу во время выступления в день марша за гражданские права в Вашингтоне.

Страницы покажут публике в Christie’s с 15 по 21 января, после чего их продадут одним лотом. Средства от продажи должны быть переданы нескольким благотворительным организациям, в том числе Центру Кинга в Атланте.

Читай нас в