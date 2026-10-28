В Норвегии 21-летнему Али Намдару предъявили обвинение в организации нападения с гранатой на суши-ресторан в Стрёммене, примерно в 20 км к востоку от Осло. По версии следствия, к атаке привлекли 15-летнего подростка.

Как сообщает The National, 22 октября прошлого года мальчик бросил гранату в заведение после того, как его якобы завербовали через чат в Signal. Подросток, которому сейчас 16 лет, признал в суде, что бросил гранату, однако отрицал причастность к организованной преступности.

Версия следствия

Во время слушания сообщили, что пользователь Signal с псевдонимом Joker связался с подростком и убедил его совершить нападение. По данным суда, следователи пришли к выводу, что за этим псевдонимом стоял Намдар, учитывая другие похожие дела, которые могли быть с ним связаны.

Прокурор полиции Аня Стенерсен заявила норвежскому телеканалу TV 2, что следствие считает Намдара организатором и заказчиком нападения. Национальная служба уголовных расследований Норвегии также проверяет, мог ли он перевозить детей и молодежь для совершения атак.

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Задержание и розыск

Намдара, которого источник называет предполагаемым ведущим участником преступной сети Foxtrot, недавно задержали в Марокко по запросу шведских властей. Его внесли в список наиболее разыскиваемых в Европе подозреваемых; он ожидает экстрадиции.

В Швеции Намдара разыскивают в связи с 18 правонарушениями, включая покушения на убийство. Среди дел, по которым его разыскивают, — организация покушения на иранского диссидента Арвина Хошнуда. По словам Стенерсен, на момент задержания в Марокко Намдара также подозревали в причастности к другому нападению с гранатой, стрельбе по дому и похищению человека.

США и Великобритания ввели санкции против сети Foxtrot и ее основателя Равы Маджида из-за нападений на еврейские и израильские объекты, которые, по данным этих стран, осуществлялись от имени Ирана с привлечением подростков, завербованных через социальные сети.

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