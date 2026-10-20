Служба безопасности парламента Новой Зеландии получила 216 обращений за помощью с 28 сентября по 18 октября, из которых 81 потребовало оперативного выезда. Об этом Anadolu Agency сообщает со ссылкой на Radio New Zealand.

Усиление мер безопасности

Спикер парламента Джерри Браунли заявил, что количество угроз в адрес новозеландских законодателей за последние три года выросло чрезвычайно резко. По его словам, это побудило парламент усилить меры безопасности и внедрить самый строгий на сегодняшний день протокол взаимодействия с полицией Новой Зеландии.

Генеральный директор Парламентской службы Рафаэль Гонсалес-Монтеро сообщил, что подразделение по вопросам безопасности, информации, рисков и консультирования поддерживает депутатов во время публичных мероприятий и поездок, а также в ответ на протесты и угрожающее поведение. Служба была расширена накануне выборов из-за усиления обеспокоенности безопасностью.

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Угрозы и нападение в Австралии

Браунли связал усиление враждебности с экономическим давлением, общественным недовольством и глобальной нестабильностью. Он также отметил, что социальные сети усиливают оскорбительное поведение. По словам спикера, длительное запугивание может изолировать избранных представителей от сообществ, а демократия относительно хрупка.

Заявление прозвучало после нападения в австралийском штате Виктория на независимую депутатку Хелен Хейнс, которую сбил автомобиль. Она получила критические травмы и лишилась ноги. Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе осудил нападение. Власти Новой Зеландии не раскрывают подробности конкретных угроз из соображений безопасности.

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