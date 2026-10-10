В Пакистане премьер-министр Шехбаз Шариф встретился с президентом Асифом Али Зардари в президентской резиденции. Они обсудили общую ситуацию в сфере безопасности и политическую ситуацию в стране и договорились созвать отдельные заседания Национальной ассамблеи и Сената во вторник, 13 октября, сообщает Dawn.

Участники встречи

Вместе с главой правительства во встрече участвовали вице-премьер и министр иностранных дел Исхак Дар, советник премьера по политическим вопросам Рана Санаулла, министр внутренних дел Мохсин Накви, генеральный прокурор Мансур Усман Аван и министр права Азам Назир Тарар.

Также во встрече приняли участие представители Пакистанской народной партии Шерри Рехман и Саид Навид Камар.

Споры между центром и провинцией

Встреча состоялась на фоне споров между федеральным правительством, возглавляемым Пакистанской мусульманской лигой — Наваз, и властями провинции Хайбер-Пахтунхва, где правит оппозиционная PTI. Одним из главных предметов разногласий является политика противодействия терроризму.

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PTI заявляет, что ее не привлекают к принятию решений в сфере безопасности, касающихся Хайбер-Пахтунхвы, однако федеральные власти это отрицают. Партия также выступает за пересмотр антитеррористической политики. Центральное правительство, со своей стороны, критикует усилия провинциальных властей по борьбе с терроризмом и их позицию относительно диалога с афганскими талибами.

Министр информации Аттаулла Тарар обвинил администрацию Хайбер-Пахтунхвы в ненадлежащем управлении. Он заявил, что провинция получила 700 млрд рупий в рамках Национальной финансовой комиссии на проекты развития, но не модернизировала антитеррористический департамент, не создала криминалистические лаборатории и не установила камеры системы безопасного города. Министр также утверждал, что PTI тратит эти средства на организацию протестов.

Контакты с оппозицией

Отдельно Шехбаз Шариф поговорил по телефону с лидером партии «Джамиат Улема-е-Ислам — Фазл» Мауланой Фазлуром Рехманом. Среди тем разговора было снижение напряженности между федеральным центром и правительством Хайбер-Пахтунхвы. По данным канцелярии премьер-министра, Фазлур Рехман принял приглашение провести переговоры в резиденции главы правительства, а встреча должна состояться в ближайшее время.

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