В пакистанской провинции Пенджаб создали Управление альтернативного разрешения споров Пенджаба (ADRA), которое должно ускорить рассмотрение конфликтов вне судов. Орган был учрежден на основании ордонанса, чтобы граждане, государственные ведомства и другие стороны могли урегулировать разногласия путем взаимных консультаций, с меньшими затратами и в более короткие сроки.

Инициатива должна снизить нагрузку на судебную систему и предложить альтернативу длительным судебным разбирательствам. ADRA будет рассматривать споры между государством и гражданами, между частными лицами, а также между компаниями.

Состав и полномочия органа

Председателем ADRA будет главный министр Пенджаба. Он будет назначать генерального директора и других членов органа, а также сможет продлевать сроки их полномочий.

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В состав управления должны войти судьи в отставке из высших судов, Верховного суда и судов низших инстанций, бывшие государственные служащие, а также специалисты по уголовному и гражданскому праву, налогообложению, корпоративным вопросам и другим соответствующим сферам.

Урегулирование споров

Как сообщает The Express Tribune, ADRA также будет иметь полномочия выдавать лицензии экспертам различных специальностей для участия в процедуре урегулирования споров. Орган будет официально уведомлять о договоренностях, достигнутых сторонами через этот механизм.

Власти Пенджаба рассчитывают, что новый механизм сделает внесудебное урегулирование более доступным и менее затратным и поможет сократить количество нерассмотренных дел в судах.

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