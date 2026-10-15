В городе Гкеберха, ЮАР, во время слушания по вопросу залога обвинение заявило, что сотрудник подразделения цифровых криминалистических расследований Hawks Ксолани Бусакве может быть связан с преступной группой, которую обвиняют в похищении двух женщин ради выкупа и убийстве прокурора Трейси Браун. Об этом сообщает Daily Maverick.

Бусакве предъявлены обвинения в похищении людей, торговле людьми, вымогательстве, разбое при отягчающих обстоятельствах, а также по закону о предотвращении организованной преступности. Вместе с ним в деле фигурируют Симтембиле Ксунгу, Дэвид Мтембу, Бухле Мбини, Андиле Матумбу, Унати Маи и брат обвиняемого Аябууэла Бусакве. Некоторым фигурантам также вменяют убийство и сговор с целью убийства Браун.

Данные об отпуске и телефонные соединения

По версии обвинения, в июне 2025 года Бусакве оформил отпуск для поездки в Матервелл. Данные мобильной связи якобы зафиксировали его поблизости от рынка Markman Fresh Produce Market во время похищения Линдси Ноулден. В том же районе, по данным следствия, находились Мтембу, Мбини и Матумбу, которые поддерживали между собой постоянную связь.

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За освобождение Ноулден был выплачен выкуп в размере 1,25 млн рандов. На следующий день Бусакве и его брат связались с дилером подержанных автомобилей в Джордже, чтобы приобрести BMW за 155 тыс. рандов. Обвинение утверждает, что автомобиль купили на часть выкупа, а позднее зарегистрировали на знакомого братьев Лунгиле Джику.

Помеченные банкноты и оружие

11 августа 2025 года в Кариэге была похищена Тереза Минни. За ее освобождение выплатили 1,1 млн рандов, причем правоохранители перед передачей пометили наличные флуоресцентным порошком. На следующей неделе Аябууэлу Бусакве и Матумбу задержали, и, по версии следствия, у них обнаружили значительные суммы денег, в том числе помеченные банкноты.

Во время обыска по адресу, где подозреваемые, по данным полиции, могли хранить деньги, нашли 197 тыс. рандов с флуоресцентными метками и огнестрельное оружие. Следствие заявило, что оружие связали с убийством прокурора Браун, которую застрелили 31 июля 2025 года в ее доме в Гкеберха. Обвинение просило отказать Ксолани Бусакве в залоге, ссылаясь на риск воздействия на свидетелей и вмешательства в расследование из-за его осведомленности о полицейских системах.

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