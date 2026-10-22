В Париже, Франция, в отдельных районах продлили ночной комендантский час. Он будет действовать каждый вечер с 23:00 до 06:00 до утра понедельника. Соответствующее распоряжение префектуры полиции Парижа было опубликовано в четверг.

Ограничения после насилия

Как сообщает France 24, ограничения действуют после насилия и мародёрства, произошедших в выходные. Издание отмечает, что комендантский час ввели в определённых районах французской столицы, а новое распоряжение продлевает его действие до утра понедельника.

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Студенческая акция в Париже

В четверг в Париже состоялась студенческая протестная акция, на которую пришли сотни людей. Полиция ранее запретила её проведение, однако суд в срочном порядке отменил этот запрет. До митингов 17 октября студенты проводили протесты в течение четырёх недель.

В сюжете France 24 журналист Марк Оуэн также поговорил с международной представительницей студенческого объединения L'Union étudiante Алис Коэн-Морзадек.

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