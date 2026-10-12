В Пешаваре, столице пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, после введения губернаторского правления и режима чрезвычайной ситуации на улицах установили грузовые контейнеры, усилили присутствие полиции и ограничили движение. Об этом сообщает Dawn.

Утром 12 октября в городе не было мобильной связи. За несколько дней до этого Пешавар уже пережил почти 48-часовое отключение мобильных услуг из-за протестного марша партии PTI. Во второй половине дня в городе также исчез доступ к интернету.

Контейнеры на ключевых дорогах

Станции системы автобусных перевозок Peshawar BRT оставались закрытыми. Крупную магистраль GT Road перекрыли контейнерами возле площади Фирдаус-Чоук, а на участке между Hospital Road и Фирдаус-Чоук дежурили многочисленные полицейские. Дальше пропускали только пешеходов.

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Контейнеры также установили на дороге к Khyber Road, где расположена «красная зона» города. Возле Surey Pul Square и других подъездов к этому району находились значительные силы полиции. Перекрытия действовали и на Jail Pul, соединяющем Sher Shah Suri Road с Khyber Bazaar.

Усиленная охрана правительственных объектов

Здание гражданского секретариата провинции было почти пустым, возле офиса главного секретаря стояло лишь несколько автомобилей. На Sahibzada Abdul Qayyum Road, где расположены резиденции министра и губернатора, правоохранители проверяли людей, направлявшихся к этим зданиям.

На Khyber Road возле Army Stadium установили баррикаду. Репортёр Dawn также видел бронетранспортёр, тюремный автомобиль и грузовик с полицией для подавления беспорядков, которые двигались в направлении резиденции главного министра. Saddar Bazaar работал частично, однако движение транспорта в районе было ограничено. Контейнеры также стояли на Stadium Chowk, University Road возле Техкаля и Arbab Road.

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