В Битоле, Северная Македония, «Еврофарм Пелистер» победил польский «Выбжеже» из Гданьска со счетом 34:27 в матче пятого тура группы G Европейской лиги по гандболу. После первого тайма хозяева площадки имели преимущество в шесть мячей — 20:14. Об этом сообщает Interia Sport.

Решающий отрезок перед перерывом

На 23-й минуте встречи «Еврофарм Пелистер» вел 14:13, однако в конце первого тайма команда из Битолы существенно увеличила отрыв. Анджей Видомский, польский гандболист в составе македонского клуба, забросил четыре мяча и повторил свой лучший показатель в нынешнем розыгрыше Европейской лиги.

Во втором тайме хозяева довели преимущество до семи мячей — 25:18 на 41-й минуте. Тренер «Выбжеже» Патрик Ромбель перешел на игру без вратаря с семью полевыми игроками. Гданьский клуб сократил отставание до четырех мячей, но развить этот отрезок не смог.

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Шансы «Выбжеже» на выход из группы

Самым результативным в составе «Еврофарма» стал Филип Кузмановски с восемью мячами. За «Выбжеже» пять раз отличился Миколай Чаплиньский, по четыре мяча забросили Станеску и Бендзиковский. Вратарь гданьцев Матеуш Зембжицкий отразил 12 из 44 бросков.

Судьба выхода «Выбжеже» в следующий этап будет решаться в последнем туре. Если «Гуммерсбах» обыграет «Логроньо Ла-Риоха», гданьской команде будет достаточно ничьей с немецким клубом в Ergo Arena при условии, что «Еврофарм» не победит в Испании. В случае победы македонцев в Логроньо «Выбжеже» потребуется победа над «Гуммерсбахом». Если же «Еврофарм» проиграет в Испании, польский клуб гарантирует себе выход независимо от результата своего матча.

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