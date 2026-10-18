В Эстонии после повышения платы за визит к врачу и пребывание в стационаре всё больше пациентов просрочивают оплату больницам. В Северо-Эстонском медицинском центре число таких пациентов за это время удвоилось, а общая сумма задолженности выросла втрое. Пациенты с непогашенными долгами не могут попасть на приём к врачу-специалисту, сообщает ERR News.

Долги после повышения сборов

Около полутора лет назад плату за визит к врачу в стране повысили с 5 до 20 евро, а суточную плату за пребывание в больнице — с 2,5 до 5 евро. По словам руководительницы службы обслуживания клиентов Северо-Эстонского медицинского центра Аннели Хабихт, примерно 70% долга приходится на оплату пребывания в стационаре, ещё 30% — на сборы за визиты, преимущественно в отделения неотложной помощи.

По оценке Хабихт, примерно в половине случаев пациенты просто забывают оплатить счёт, а остальные не намерены его оплачивать. Прежде чем обращаться в коллекторскую компанию, медцентр в течение нескольких месяцев пытается взыскать долг самостоятельно. Чаще задолженность имеют люди предпенсионного возраста, очень молодые взрослые и мужчины.

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Ситуация в других больницах

В Нарвской больнице в прошлом году долги имели почти 2200 человек. Как сообщил генеральный директор учреждения Юллар Ланно, за первые девять месяцев текущего года число должников выросло примерно на 25%. В то же время больница не зафиксировала поведения, которое требовало бы активного привлечения коллекторов: обычно речь идёт о небольших суммах, которые оплачивают после напоминания.

Тартуская университетская больница не сообщает об аналогичном масштабе проблемы. Член правления учреждения Йоэл Старкопф отметил, что собственные расходы пациентов составляют менее 3% доходов от медицинской помощи. При примерно 500 тысячах амбулаторных визитов в год больница направляет напоминания об оплате ориентировочно 200–400 пациентам.

В коллекторской компании Julianus Inkasso заявили, что число требований, переданных больницами на взыскание, увеличилось на несколько процентных пунктов, а отдельные медучреждения передали на 10% больше дел. Более половины должников погашают задолженность в течение года после письма от коллекторов, однако им также начисляют проценты за просрочку и расходы на взыскание до 30 евро.

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