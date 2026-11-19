В Пльзенском крае Чехии в четверг, 19 ноября 2026 года, около 10:45 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в котором ехали десятки детей, и легкового автомобиля. В результате столкновения автобус частично перевернулся на бок, поэтому спасателям пришлось вытаскивать детей и учителей через окно.

По словам представителя экстренных служб Мартина Штепана, травмы получили 13 человек, находившихся в автобусе — десять детей и трое взрослых. Среди пострадавших детей у восьми — очень лёгкие травмы, у двоих есть подозрение на травмы средней тяжести, а трое взрослых получили травмы средней степени тяжести. Угрозы жизни пострадавших нет. Еще 38 детей не пострадали и были перевезены в эвакуационный автобус.

В то же время водитель легкового автомобиля получил смертельные травмы и погиб.

Источник: Краевая пожарная служба Чехии.

В Праге, столице Чехии, утром на виадуке перед въездом на главный железнодорожный вокзал столкнулись два пассажирских поезда. Чешские пожарные заявили, что поезда двигались на небольшой скорости. Поэтому травмы большинства пострадавших не являются серьезными.

В Чехии завершили расследование одной из самых трагических железнодорожных аварий последних лет, произошедшей в июне 2024 года на станции Пардубице, в которой погибли четыре человека, в том числе две гражданки Украины. Инспекторы пришли к выводу, что трагедия стала следствием не только человеческой ошибки, но и ряда системных просчетов.

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