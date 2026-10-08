В результате нападения с использованием острого предмета в школе в Польше были ранены двое взрослых, а правоохранители задержали 15-летнего подростка. Министр внутренних дел Польши Марцин Кервиньский также сообщил, что школьному уборщику проводили реанимационные мероприятия. По информации The Independent, министр заявил об инциденте в четверг.

Детали инцидента

Кервиньский охарактеризовал произошедшее как нападение с использованием острого предмета. Источник не приводит других подробностей об обстоятельствах нападения или состоянии раненых.

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Нападение в Остроленке накануне

Инцидент произошел на следующий день после нападения с ножом в школе Остроленки на северо-востоке Польши. Тогда ранения получили десять человек, а полиция вскоре задержала 19-летнего подозреваемого, который также пострадал.

Мазовецкий воевода Мариуш Франковский сообщил, что в больницы доставили девять человек, и никто из них не находился в угрожающем жизни состоянии. Среди пострадавших были пятеро учеников, двое учителей, двое посторонних людей и сам подозреваемый, который, по словам воеводы, нанес себе повреждения. По данным полиции, подозреваемый был учеником школы и нападал на людей с мачете. Национальный прокурор Дариуш Корнелюк сообщил телеканалу TVN24, что в его рюкзаке нашли самодельное взрывное устройство, которое едва не сработало.

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