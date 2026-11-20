20 ноября персонал башни управления полётами аэропорта «Жешув-Ясьонка» был эвакуирован после получения сигнала об опасности. Инцидент произошёл во время массированной российской атаки на Украину.

Об этом в соцсети X сообщил министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак.

Утром во время российских ударов по украинским городам Польша активировала средства противовоздушной обороны, а работу аэропорта Жешува приостановили из-за действий польской военной авиации. На этом фоне Польское агентство аэронавигационных услуг приняло решение эвакуировать диспетчерскую башню аэропорта, сообщил министр инфраструктуры.

«9 человек, в том числе 6 сотрудников оперативного персонала, находились во временном укрытии. До этого эвакуации такого рода проводились дважды для сотрудников диспетчерской башни TWR в Люблине», — написал Климчак.

Польша проверит нарушение воздушного пространства во время атаки РФ на Украину, — Туск.

В Польше прозвучали сирены воздушной тревоги из-за массированной российской атаки на Украину. В частности, жители Люблина сообщали о звуках сирен, а в социальных сетях начали распространять видео с обстановкой в городе.

Накануне в Польше жители Люблинского и Подкарпатского воеводств получили оповещение RCB в связи с воздушным нападением Российской Федерации — государства-агрессора — на территорию Украины. В сообщении отмечалось, что ситуация находится под контролем, а готовность польской системы противовоздушной обороны повышена.

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