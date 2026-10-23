В Польше 15% женщин заявили о большом или очень большом интересе к политической жизни. Еще 45% оценили свой интерес как средний, 25% — как незначительный, а 15% сообщили, что вообще не интересуются политикой.

Такие данные опубликовал польский Центр исследования общественного мнения CBOS, сообщает RMF24. Среди мужчин совокупная доля тех, кто проявляет большой или очень большой интерес к политике, составляет 27%: 6% ответили, что их интерес очень большой, еще 21% — большой.

Интерес растет с возрастом

Самый высокий уровень заинтересованности политикой зафиксировали среди женщин в возрасте от 65 лет: 21% в этой группе указали на большой или очень большой интерес. Среди респонденток в возрасте от 25 до 44 лет этот показатель составил 10%, а в группе 18–24 года — 14%.

CBOS также зафиксировал рост доли молодых женщин, не интересующихся политикой. Среди респонденток в возрасте 18–24 лет этот показатель за год вырос с 14% до 19%, а среди женщин 25–34 лет — с 13% до 20%.

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В то же время более низкий интерес к политическим событиям не означает меньшую заявленную готовность участвовать в выборах: по данным центра, в последние годы такие декларации остаются на сопоставимом уровне.

Образование и место проживания

Согласно исследованию, интерес к политике среди женщин растет вместе с уровнем образования. Респондентки с начальным или гимназическим образованием более чем в три раза чаще заявляли о полном отсутствии интереса к политике, чем женщины с высшим образованием. В 2026 году в группах с начальным или гимназическим и базовым профессиональным образованием доля таких ответов выросла на 4 процентных пункта.

Чаще всего за политическими событиями следят женщины из крупнейших городов с населением более 500 тысяч человек. В первой половине 2026 года 47% жительниц сел и 44% жительниц самых маленьких городов сообщили о незначительном интересе к политике или его отсутствии.

CBOS также отметил, что женщины реже мужчин декларируют правые взгляды и чаще склоняются к левым. Наиболее заметно это среди самых молодых женщин, респонденток с высшим образованием и жительниц крупнейших городов.

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