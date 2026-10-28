В Польше 32,7% опрошенных считают, что в споре относительно Конституционного трибунала не правы ни президент Кароль Навроцкий, ни премьер-министр Дональд Туск. Это самая большая группа респондентов в опросе IBRiS для издания «Rzeczpospolita», о котором сообщает Interia.

Аргументы президента поддержали 32% участников исследования, тогда как позицию премьера — 27,8%. Опрос провели 16–17 октября на выборке из 1068 человек.

Различия по политическим симпатиям

Среди сторонников правящей коалиции 73% признали позицию Туска обоснованной, а 0,2% поддержали Навроцкого. В то же время среди симпатиков оппозиции 60% встали на сторону президента. Еще 34% опрошенных из этой группы не поддержали аргументы ни одного из двух политиков.

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«Rzeczpospolita» также обратила внимание на изменение оценок за последние месяцы. В апрельском исследовании IBRiS 34,4% респондентов возлагали ответственность за эскалацию конфликта вокруг Конституционного трибунала на президента. Тогда 25% считали виновными всех в равной степени, 23,3% возлагали ответственность на правительство, 3,5% — на председателя трибунала, а 2,8% — на судей, принявших присягу без присутствия президента.

Судей не допускают к рассмотрению дел

В марте Сейм избрал шестерых новых судей Конституционного трибунала. Президент пригласил принести присягу в его присутствии только двоих из них. Остальные четверо в начале апреля принесли присягу в Сейме по формуле, предусматривавшей ее принятие перед президентом, но без его участия.

Еще одного судью Сейм избрал в июне, и он также получил приглашение от президента. В сентябре для пополнения состава трибунала определили Мацея Берека, который принес присягу в Сейме без присутствия Навроцкого. Президент и председатель Конституционного трибунала не признают пятерых судей, принесших присягу в Сейме. Их не допускают к рассмотрению дел, а правительственный лагерь считает такие действия незаконными.

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