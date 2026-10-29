В Польше Дональд Туск назначил Агнешку Бартол министром фондов и региональной политики. Она сменила Катажину Пельчиньскую-Наленч, занимавшую эту должность с 13 декабря 2023 года и подавшую в отставку на фоне спора с правительственной коалицией. О кадровом решении Туск объявил 27 октября перед заседанием правительства, сообщает Interia.

Опыт работы в европейских структурах

Бартол училась в университете французского города Нанси и в Колледже Европы в Натолине. В 1998 году она начала работать в администрации Колледжа Европы, а через два года перешла в Управление Комитета европейской интеграции.

В 2002 году Бартол работала в секретариате Европейского конвента, который готовил проект конституции ЕС. Позже она также участвовала в работе над Лиссабонским договором. С 2003 года работала в Генеральном секретариате Совета ЕС, где занималась финансовыми и организационными вопросами, а с 2009 года отвечала за институциональные дела и многолетние финансовые рамки.

В 2016 году Бартол стала руководителем кабинета председателя Европейского совета, которым тогда был Дональд Туск. Она также вошла в консультативный совет Генерального секретариата Совета и аудиторский комитет. В ноябре 2022 года Совет ЕС назначил ее генеральным директором по коммуникации и информации Генерального секретариата Совета ЕС.

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Работа с фондами ЕС и Планом восстановления

В 2024 году Бартол вернулась в Польшу и стала государственным секретарем Канцелярии премьер-министра. На этой должности она отвечала за экономические и правовые вопросы, связанные с Европейским союзом, а также за председательство Польши в Совете ЕС. В октябре 2024 года она возглавила Постоянное представительство Польши при ЕС в Брюсселе и стала первой женщиной на этой должности.

Одной из главных задач нового министра станет подготовка новой финансовой перспективы ЕС на 2028–2034 годы. По данным издания, для Польши предусмотрено 123 млрд евро, а власти должны подготовить документ, определяющий правила использования этих средств. Еще одним направлением работы станет Национальный план восстановления: стоимость девятого запроса Польши на выплату средств превышает 55 млрд злотых.

Агнешка Бартол родилась в Варшаве. Она свободно владеет английским и французским языками, а также говорит на итальянском и русском.

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