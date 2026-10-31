В Польше возле Конституционного трибунала задержали вооруженного мужчину

В Варшаве возле здания Конституционного трибунала правоохранители задержали 30-летнего мужчину в балаклаве. В ходе досмотра у него обнаружили нож, газовый пистолет для шариков, значок с надписью «Security», похожий на полицейский, а также наркотики.

Об инциденте в эфире телеканала рассказала депутат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Анна Гембицкая.

«В какой-то момент возникла суматоха, собравшиеся люди начали кричать: «Провокатор». В какой-то момент у него вырвали нож. Этот мужчина был частично замаскирован. Организаторы хотели, чтобы он снял эту маску, потому что заботятся о безопасности», — описала она ситуацию.

Полиция Варшавы подтвердила инцидент и сообщила, что около 11:00 одна из организаторов митинга у Конституционного трибунала обратила внимание на мужчину, лицо которого было скрыто балаклавой.

«На просьбу открыть лицо мужчина ударил женщину и бросился бежать. Другие участники митинга пытались его задержать, однако 30-летний мужчина вырвался и продолжил бежать», — говорится в сообщении правоохранителей.

В итоге мужчину задержали полицейские, обеспечивавшие безопасность во время митинга.

«Как выяснилось, у него при себе был нож, газовый пистолет для шариков и значок с надписью «Security», по форме напоминавший полицейский. Правоохранители также обнаружили у него наркотики», — сообщили в полиции.

После задержания мужчину доставили в участок, где правоохранители проводят необходимые процедуры.

Об этом сообщает издание Polsat News.

У здания Конституционного трибунала Польши постоянно дежурят полицейские подразделения превентивного реагирования. В то же время семеро судей, находившихся в учреждении ночью, до сих пор не покинули помещение.

Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек заявил, что его встревожило поведение президента Кароля Навроцкого во время прорыва в Конституционный трибунал. Он выразил надежду, что прокуратура примет соответствующие меры.

Посол США в Польше Том Роуз назвал события вокруг польского Конституционного трибунала беспрецедентным противостоянием и призвал все стороны не допускать дальнейшей эскалации. Дипломат подчеркнул, что ситуация носит серьезный характер и может привести к опасным последствиям.

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил об угрозе внутренней безопасности страны на фоне обострения конфликта вокруг Конституционного трибунала. Он обвинил оппонентов в нарушении конституционного порядка и объявил о срочных консультациях с участием представителей парламентских сил.

На сайте Конституционного трибунала Польши 30 октября около 18:00 появилось сообщение об отстранении его председателя Богдана Свенчковского и заместителя председателя Бартломея Соханского.

Как сообщает RMF24, в Польше в ночь с пятницы на субботу в здании Конституционного трибунала произошла острая перепалка между президентом Каролем Навроцким и лицами, избранными Сеймом в состав этого органа. На обнародованной записи слышно, как Навроцкий ставит под сомнение их статус судей Конституционного трибунала.

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